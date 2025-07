Warum Elterngeld oft zu Steuernachzahlungen führt

Aktualisiert am 09.07.2025 - 00:05 Uhr

Aktualisiert am 09.07.2025 - 00:05 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Sorgenfrei dank Elterngeld? In einigen Fällen führt die Lohnersatzleistung zu späteren Steuernachzahlungen. (Quelle: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/dpa-bilder)

Steuernachzahlungen bei Elterngeldempfängern sind keine Seltenheit. Um der bösen Überraschung am Jahresende vorzubeugen, gibt es verschiedene Tipps für viele Mütter und Väter.

In Deutschland freuen sich viele frischgebackene Eltern über Elterngeld - immerhin hilft es, vorübergehende Einkommenslücken in der Elternzeit etwas abzufedern. Der Ärger folgt dann oft später. Denn obwohl das Elterngeld steuerfrei ist, kann es am Ende des Jahres zu einer Steuernachzahlung kommen. Warum eigentlich?