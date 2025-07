Auch Westfleisch interessiert sich für Vion-Schlachthöfe

Der Fleischkonzern Westfleisch aus Münster möchte die Schlachthöfe des Konkurrenten Vion ebenfalls übernehmen. Das bestätigte das Unternehmen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Weitere Einzelheiten will man am 30. Juli auf einer Veranstaltung im Haus der bayerischen Landwirtschaft in Herrsching am Ammersee bekanntgeben. Zuvor hatten andere Medien darüber berichtet.