Donald Trump hatte es im Wahlkampf angekündigt, nun setzt er es um: Die USA sollen eine staatliche Bitcoin-Reserve aufbauen. Während Krypto-Befürworter die Entscheidung als historischen Schritt feiern, reagieren die Finanzmärkte zunächst verhalten. Viele Fragen bleiben offen: Wie genau soll die Reserve aussehen? Welche politischen und wirtschaftlichen Folgen könnte sie haben? Und was bedeutet das für Anleger, die bereits in Bitcoin investiert sind?

Trumps Bitcoin-Reserve: Was ist konkret geplant?

Strategische Reserven sind Vorräte an wichtigen Ressourcen, die in Krisenzeiten genutzt werden können. Die bekannteste ist die US-Ölreserve, die nach der Ölkrise in den 1970er-Jahren eingerichtet wurde. Ähnlich wie Kanada große Ahornsirup-Bestände verwaltet oder China Metalle und Getreide hortet, könnte eine Bitcoin-Reserve als wirtschaftliche Absicherung dienen.

Welche Politiker unterstützen das Projekt?

Auswirkungen auf den Bitcoin-Kurs

Chancen und Risiken einer staatlichen Bitcoin-Reserve

Nach Ansicht von Co-Pierre Georg, Direktor an der Frankfurt School of Finance & Management, erleben wir im Moment einen Hype, der durch Kommunikation in sozialen Medien befeuert werde. Für ihn sind Kryptowährungen eine Auskopplung aus der Blockchain, die rein spekulativen Zwecken dienen. Ein Wertspeicher sei definitionsgemäß relativ schwankungsarm, auch in der kurzen Frist, so Georg in einem Interview mit "Capital". "Bitcoin ist um ein Vielfaches volatiler als die volatilsten Rohstoffe der Welt."