Verändertes Konsumverhalten von Verbrauchern

Die letzte Überarbeitung des Schufa-Scores liegt knapp acht Jahre zurück. Seit dieser Zeit hat sich das Konsumverhalten der Menschen stark geändert. So sei die Zahl an Minikrediten kräftig gestiegen und seit ein paar Jahren müsse auch der Nutzung von Buy Now, Pay Later-Angeboten (Jetzt kaufen und später bezahlen) im E-Commerce Rechnung getragen werden, so die Schufa.