Es ist eine Meldung, die aufhorchen lässt: "Revolut führt deutsche IBAN ein", heißt es Anfang Oktober in einer Pressemitteilung der britischen Digitalbank. Übersetzt bedeutet das nicht weniger als eine Kampfansage an die Konkurrenz: Denn die deutsche Kontoverbindung soll die Zahl von bereits zwei Millionen Kunden bis 2026 mehr als verdoppeln – und Revolut in den Rang einer Hausbank heben.