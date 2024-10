Aller Leitzinssenkungen sind drei? So könnte es an diesem Donnerstag kommen, wenn die Europäische Zentralbank (EZB) erneut über die Höhe der Leitzinsen entscheidet. 70 von 75 Ökonomen gaben in einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters an, mit einer weiteren Senkung zu rechnen. Naht also bald das Ende der positiven Realzinsen?