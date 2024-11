Gut geplant: So stürzt sich Deutschland in die Rabattschlacht

Aktualisiert am 27.11.2024 - 10:08 Uhr

Aktualisiert am 27.11.2024 - 10:08 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Hohe Rabatte und Sonderangebote: Dafür steht der Black Friday. Doch viele Verbraucher möchten sich nicht inspirieren lassen – sie wissen schon genau, was sie kaufen wollen.

Zum Black Friday und Cyber Monday verspricht der Handel Sonderangebote und hohe Rabatte. Auch 2024 wollen viele deutsche Verbraucher davon profitieren. Fast jeder Dritte (29 Prozent der Befragten) will in diesem Jahr Black-Friday-Angebote nutzen. Ein knappes weiteres Drittel (28 Prozent) will aktiv nach Produkten suchen und diese kaufen. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der Schufa. Dabei gehen die Menschen überwiegend planvoll vor – und das hat einen guten Grund.