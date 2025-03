In diesem Bereich rechnet Sondergeld auch mit weiteren Kürzungen: "Der Anteil der Beschäftigten in der Industrie wird weiter sinken, aber die Industrie wird dennoch eine wichtige Rolle spielen." Derzeit liegt die Anzahl ausgeschriebener Stellen in Produktion und Fertigung im Vorjahresvergleich um 19,85 Prozent, im Maschinenbau um 13,81 Prozent niedriger.

Auf der anderen Seite stehen systemrelevante Berufe, etwa in der Pflege oder in Schulen und Kindertagesstätten. Hier gibt es weiterhin großen Bedarf für Fachkräfte. Hier sind die Veränderungen bei den Stellenanzeigen entsprechend kleiner. Im Bereich Bildung und Erziehung gibt es derzeit 6,57 Prozent weniger Stellen, in der Pflege sind es 4,03 Prozent weniger.

Veränderungen erfordern andere Fortbildungen

Für all jene, die derzeit also auf Jobsuche sind, heißt das: Je nach Branche kann es schwierig werden. Mit zusätzlichen Qualifikationen kann sich dabei die Wahrscheinlichkeit auf eine neue Stelle erhöhen. Doch auch hier beobachten Ökonomen eine Veränderung.