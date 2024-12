Aktualisiert am 19.12.2024 - 17:02 Uhr

Euro-Scheine in Portemonnaie: Bargeld ist nach wie vor ein beliebtes Zahlungsmittel – doch der Trend geht zum digitalen Bezahlen. (Quelle: alfexe)

An der Ladenkasse wird überwiegend bar bezahlt – noch. Denn der Trend zu digitalen Methoden hält an. Auch wenn das Tempo zuletzt nachgelassen hat.

Bargeld ist für die Menschen im Euroraum trotz des Trends zu digitalen Bezahlmethoden an der Ladenkasse noch erste Wahl. Vor allem bei kleinen Beträgen greifen Verbraucher überwiegend zu Schein und Münze, wie eine Analyse der Europäischen Zentralbank (EZB) ergab.

Die Bedeutung digitaler Bezahlmöglichkeiten nimmt stetig zu. Jahr für Jahr werden weniger Einkäufe bar bezahlt: 52 Prozent der Transaktionen waren es in diesem Jahr, 2022 werden es 59 Prozent sein, 2019 wurden sogar 72 Prozent Barzahlungen im Währungsraum gezählt. Gleichzeitig steigt der Anteil der Kartenzahlungen: von 25 Prozent im Jahr 2019 über 34 Prozent im Jahr 2022 auf 39 Prozent in der aktuellen Auswertung.

Der Anteil der Barzahlungen an der Ladenkasse ist laut der Erhebung, die nationale Umfragen berücksichtigt, zwischen 2022 und 2024 in fast allen Ländern des Euroraums zurückgegangen. Ausnahmen bilden Finnland und die Niederlande. Die größten Rückgänge bei der Zahl der Transaktionen wurden in Zypern (minus 11 Prozentpunkte), Deutschland, Malta und Portugal (jeweils minus 10 Prozentpunkte) verzeichnet.