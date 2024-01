In Deutschland und Europa ist 2023 deutlich mehr Falschgeld im Umlauf gewesen als noch im Vorjahr. Das legen Zahlen nahe, die die Bundesbank am Montag veröffentlicht hat. Demnach zogen Polizei, Handel und Banken in Deutschland im vergangenen Jahr knapp 56.600 falsche Euro-Banknoten im Wert von 5,1 Millionen Euro aus dem Verkehr. Das waren gut 28 Prozent mehr als 2022.

Auch in Europa steigt die Zahl der Falschgeldfälle

Für den einzelnen Verbraucher in Deutschland sei das Risiko, an Falschgeld zu geraten, trotzdem gering, sagte Bundesbank-Vorstand Balz. Die rund 56.600 sichergestellten Scheine entsprechen im Schnitt etwa sieben falschen Banknoten pro 10.000 Einwohner. "Die Zahlen sind weit weg vom Allzeithoch des Jahres 2015", so Balz. Damals waren 95.400 gefälschte Scheine in Deutschland aus dem Verkehr gezogen worden.