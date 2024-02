In diesem Monat will Douglas wohl an die Börse gehen

Die Parfümeriekette Douglas will wohl noch in diesem Monat die Rückkehr auf das Börsenparkett vollziehen. Das Unternehmen wolle dabei neue Aktien im Wert von rund einer Milliarde Euro ausgeben, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der Eigentümer CVC Capital Partners wolle zudem eigene Aktien anbieten. Vertreter von Douglas und der Beteiligungsgesellschaft hätten eine Stellungnahme abgelehnt.

Douglas knackt Umsatzmarke

Parfümeriekette will Filialnetz ausbauen

Um das Ziel von fünf Milliarden Euro Umsatz bis 2026 zu erreichen, will Douglas sein Filialnetz ausbauen. Hier setzt das Unternehmen auf eine Expansion seiner Aktivitäten in Mittel- und Osteuropa (CEE). 2022/23 eröffnete die Parfümeriekette 39 neue Filialen, davon 26 im Segment CEE, unter anderem in Polen, Estland und Rumänien. Auch wurden nach dem Markteintritt in Slowenien die ersten Filialen eröffnet, ebenso wie in Belgien. Zudem setzt der Konzern verstärkt auf den Onlinehandel. Insgesamt kommt Douglas europaweit auf rund 1.850 Geschäfte und beschäftigt rund 18.000 Menschen.