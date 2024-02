Wegen eines neuen Pilotenstreiks müssen Passagiere der Lufthansa-Tochter Discover am Sonntag und Montag mit Ausfällen und Verspätungen rechnen. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) rief ihre Mitglieder dazu auf, von Sonntag 0.01 Uhr bis Montag 23.59 Uhr die Arbeit niederzulegen. Sondierungsgespräche mit dem Arbeitgeber über die erneute Aufnahme von Verhandlungen hätten am Freitag kein Ergebnis gebracht, erklärte die VC am Freitag in einer Information an die Mitglieder.