Ich hoffe selbstverständlich nicht, dass es zu einem Verteidigungsfall kommt. Aber selbstverständlich sind wir in Deutschland und Europa in der Lage, die Krisenlogistik zu stemmen. Wir stehen im engen Austausch beispielsweise mit dem Operativen Führungskommando der Bundeswehr und auch mit dem neuen Ausschuss für Sicherheit und Verteidigung in Brüssel. Auch aus dem Ukraine-Krieg konnten wir lernen. Innerhalb weniger Tage nach dem russischen Einmarsch haben wir in die eine Richtung Container geschickt, in die andere Richtung Menschen transportiert.