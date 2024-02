"Es gibt Handlungsbedarf" Peek & Cloppenburg will Filialen verkleinern Von t-online , cck 11.02.2024 - 11:56 Uhr Lesedauer: 2 Min. Filiale von Peek & Cloppenburg (Symbolbild): Nach der Corona-Krise berappelt sich das Unternehmen nur langsam. (Quelle: IMAGO/Wolfgang Maria Weber) News folgen

Das Insolvenzverfahren hat der Modehändler P&C hinter sich gebracht. Nun kündigt der Geschäftsführer weitere Schritte an.

Der Modehändler Peek & Cloppenburg KG Düsseldorf (P&C) hat Kürzungen angekündigt. Geschäftsführer Thomas Freude sagte der "Rheinischen Post", das Unternehmen werde die Verkaufsfläche in einigen seiner Filialen verkleinern. Zudem wolle die Kette weniger reduzierte Ware anbieten. "In einigen unserer Modehäuser gibt es Handlungsbedarf", sagte Freude dem Blatt.

"Es wird 'Mixed-Use-Konzepte' geben, mit Hotels oder Büros im gleichen Gebäude." Der Prozess laufe noch, das Unternehmen sei in einem "intensiven Austausch" mit den Vermietern der betroffenen Standorte. Außerdem wolle man sich "den Rabattschlachten entziehen", so Freude. "Künftig werden wir nur am Ende einer Saison Nachlässe auf spezielle Artikel anbieten, um den Bestand zu bereinigen." Pauschale Rabatte auf das gesamte Sortiment in den vergangenen Jahren bezeichnete er als Fehlentwicklung.

"Die digitalen Wachstumsphantasien waren zu groß"

Die Peek & Cloppenburg KG Düsseldorf (P&C) hatte vor knapp einem Jahr Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet und Rettung in einem Schutzschirmverfahren gesucht. Das Unternehmen kündigte damals an, das Schutzschirmverfahren zu nutzen, um sich an die veränderten Marktbedingungen in Deutschland anzupassen und für die Zukunft neu aufzustellen. Im Herbst war das Sanierungsverfahren abgeschlossen.

Freude nannte nun in der "Rheinischen Post" die frühere Strategie für den Online-Handel als einen der Gründe für die Schieflage: "Die digitalen Wachstumsphantasien waren zu groß. Wir sind jetzt wieder auf dem Weg, eine schwarze Null zu erreichen." Nun wächst das Unternehmen im Online-Handel moderat, so Freude. Er sagte weiter, dass im kommenden Jahr mindestens zwei weitere Filialen eröffnet werden sollen, eine davon in Leipzig.