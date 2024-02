Je nachdem, wen man fragt, ist Valentinstag der romantischste oder der kitschigste Tag des ganzen Jahres – in jedem Fall wird es dieses Jahr ein teurer.

Ob Blumen, Pralinen oder Karten für Kino und Konzerte: Die beliebtesten Geschenke für den Valentinstag am 14. Februar werden teurer. Schnittblumen etwa verteuerten sich im Jahresdurchschnitt 2023 um 9,1 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag mit. Zum Vergleich: Die Verbraucherpreise insgesamt legten in diesem Zeitraum lediglich um 5,9 Prozent zu.