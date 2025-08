Döner-Krise – Bleiben jetzt die Spieße stehen?

Fußballer Lukas Podolski betreibt mehrere Döner-Läden in Köln. Ein großer Dönerfleisch-Zulieferer hat nun mit Streiks zu kämpfen. (Quelle: Benjamin Horn/ Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de)

Was stellt Birtat her?

Birtat gehört zur Meat World SE und ist der NGG zufolge der größte Hersteller von Dönerspießen in Baden-Württemberg und einer der führenden Anbieter in Deutschland. In der Fabrik in Murr stecken die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Fleisch vom Kalb, Hähnchen oder Rind auf Spieße und geben dem Ganzen die traditionelle Form. Die Spieße werden dann schockgefrostet und ausgeliefert.