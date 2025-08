Im Klartext: Weil die Produktionskosten in anderen asiatischen Staaten steigen, lohnt sich plötzlich die Herstellung in weniger ausgelasteten Fabriken in China – zumal, wenn für den europäischen Markt produziert wird, den Trumps Zölle bei Importen aus China nicht treffen.

Höhere Preise in Supermärkten : Trumps Zölle kommen bei den Verbrauchern an

Das Schweizer Unternehmen Intersport hat europaweit rund 5.500 Geschäfte, davon allein rund 1.400 in Deutschland. Es verkauft in seinen Filialen seine Eigenmarke, aber auch Waren anderer Hersteller wie Nike und Adidas. Der Gesamtumsatz der Gruppe lag im Vorjahr bei rund 14 Milliarden Euro. Foley kündigte in der FT an, den Anteil der Eigenmarke am Ergebnis bis 2030 von derzeit zehn Prozent auf dann zwanzig Prozent zu steigern.