Jetzt ist auch The Body Shop Deutschland insolvent

Vor wenigen Tagen ging das Unternehmen für Naturkosmetik in Großbritannien pleite. Jetzt entscheidet auch in Deutschland ein Insolvenzverwalter über den Betrieb und seine rund 350 Mitarbeiter hierzulande.

Der deutsche Ableger der Kosmetikkette The Body Shop ist insolvent. Das schreibt die "Wirtschaftswoche". Als vorläufigen Insolvenzverwalter hat das Amtsgericht Düsseldorf den Juristen Biner Bähr bestellt, berichtet die Zeitung. Bähr wolle sich zunächst einen Überblick über die Lage des Unternehmens verschaffen. Vor wenigen Tagen hatte der britische Ableger der Kette Insolvenz angemeldet. Welche Fehler das Unternehmen in der Vergangenheit begangen hat, lesen Sie hier.

2021 habe die Kette über 66 eigene Geschäfte verfügt, zudem habe sie online und auch in Franchise-Filialen und über Shop-in-Shop-Standorte ihr Produkte verkauft, schreibt die Wirtschaftswoche mit Berufung auf den Bundesanzeiger. The Body Shop erwirtschaftete in Deutschland 2021 einen Umsatz von 23 Millionen Euro und beschäftigte mehr als 350 Mitarbeiter.