Corona-Pandemie, Krieg in der Ukraine, Nahostkonflikt: Die Krisen der vergangenen vier Jahre kosten die deutsche Wirtschaft einer Studie zufolge mehr als eine halbe Billion Euro. Sie führten zu wirtschaftlichen Ausfällen von insgesamt rund 545 Milliarden Euro, wie das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW Köln) am Donnerstag mitteilte. Die Deutschen gaben demnach in dieser Zeit 400 Milliarden Euro weniger für ihren Konsum aus, was etwa 4.800 Euro pro Person entspreche. Auch seien viele Investitionen auf der Strecke geblieben: Insgesamt summierten sich diese Ausfälle in den vergangenen vier Jahren auf 155 Milliarden Euro.