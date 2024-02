Siemens Energy wählt "Wirtschaftsweise" Grimm in Aufsichtsrat

Trotz Kritik und eventueller Interessenskonflikte ist die Ökonomin Veronika Grimm in den Aufsichtsrat von Siemens Energy gewählt worden. Der Fall wurde von einem Gremium geprüft.

Die Ökonomin und "Wirtschaftsweise" Veronika Grimm ist trotz der Kritik einiger Kollegen in den Aufsichtsrat des Energietechnik-Konzerns Siemens Energy gewählt worden. Grimm habe auf der Hauptversammlung am Montag 76,43 Prozent der Stimmen erhalten, teilte das Unternehmen mit.

Kollegen befürchteten Interessenskonflikte

Grimm gehört seit April 2020 dem Sachverständigenrat an, der die Bundesregierung in wirtschaftlichen Fragen berät. Die Ratsvorsitzende Monika Schnitzer und weitere Mitglieder hatten gewarnt, Grimms Berufung in das Aufsichtsgremium stelle den Rat wegen möglicher Interessenkonflikte vor eine Herausforderung.