Die Absage von Ex-Milliardär René Benko zu einem Untersuchungsausschuss des österreichischen Parlaments in letzter Minute wollen sich die Mitglieder nicht so einfach gefallen lassen. Die sozialdemokratische SPÖ kündigte einen Antrag auf Beugestrafe an, ein Schritt, der von allen anderen Parteien wohlwollend aufgenommen wurde.