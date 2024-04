Der Softwareriese SAP will offenbar in Deutschland viele Arbeitsplätze einsparen. Es sei Teil eines weltweiten Umbaus, ausgelöst auch durch den Einsatz von KI.

Bei SAP sollen in Deutschland offenbar 2.600 Stellen gestrichen werden. Dies sei Teil einer Restrukturierung des Technologiekonzerns, der weltweit 8.000 Arbeitsplätze abbauen will. Das berichtet das "Handelsblatt". Die Wirtschaftszeitung berief sich am Freitag auf eine interne E-Mail des europäischen Betriebsrats an die Mitarbeiter. Im Verantwortungsbereich des Gremiums seien 4.100 Stellen betroffen.