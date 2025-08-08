Bürgergeld für Ukrainer "Warum sollten sie ausgeschlossen werden?"

Von Jakob Hartung 08.08.2025

Ukrainische Familie vor einer Schule (Symbolbild): Markus Söder fordert, alle Ukrainer aus dem Bürgergeld zu nehmen. (Quelle: via imago-images.de/imago)

Markus Söder will Ukrainern das Bürgergeld streichen. Doch das Vorhaben könnte nach hinten losgehen, warnen Experten.

Die Bundesregierung will Geflüchtete aus der Ukraine künftig schlechterstellen. Nach Plänen der schwarz-roten Koalition sollen Ukrainerinnen und Ukrainer, die seit dem 1. April 2025 nach Deutschland gekommen sind oder noch kommen, nicht mehr wie bisher Bürgergeld erhalten, sondern Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Allerdings gibt es große Zweifel, ob damit überhaupt Geld gespart werden kann.

Im vergangenen Jahr beliefen sich die Gesamtausgaben für das Bürgergeld auf 46,9 Milliarden Euro, rund acht Prozent des Bundeshaushalts. Etwa 6,3 Milliarden Euro davon entfielen auf Geflüchtete aus der Ukraine. Im Juli erhielten rund 519.000 Ukrainerinnen und Ukrainer Bürgergeld, hinzu kamen etwa 200.000 Kinder.

Über die Hälfte der Gemeldeten stand dem Arbeitsmarkt aber nicht zur Verfügung – sie besuchten einen Integrationskurs, machten eine Weiterbildung oder betreuten Angehörige. Tatsächlich arbeitslos gemeldet waren 217.000 ukrainische Staatsangehörige.

Wenige Betroffene, keine Ersparnis

Nun hat das Bundesarbeitsministerium einen Gesetzentwurf für einen sogenannten Rechtskreiswechsel vorgelegt. Demnach sollen nach dem 1. April 2025 alle neu ankommenden Ukrainerinnen und Ukrainer kein Bürgergeld mehr erhalten, sondern in das Asylbewerberleistungssystem wechseln. Betroffen wären nach Schätzungen bislang rund 21.000 Menschen seit dem Stichtag.

Die Maßnahme soll laut Entwurf 1,3 Milliarden Euro sparen. Gleichzeitig würden jedoch etwas höhere Kosten für Asylbewerberleistungen entstehen. Hauschefin Bärbel Bas (SPD) räumte bereits Mitte Juli im ZDF ein: "Das ist in der Tat für den Gesamthaushalt weniger eine Ersparnis." Eine nennenswerte Entlastung für Bund, Länder und Kommunen sei daher nicht zu erwarten.

Kein Druck mehr, sich einen Job zu suchen

Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) sieht das Vorhaben kritisch. "Wenn wir wirklich sparen wollen, müssen wir Menschen in Arbeit bringen", sagte er t-online. Laut Berechnungen seines Instituts würden 100.000 Arbeitslose weniger eine Ersparnis von rund drei Milliarden Euro bringen.

Der beste Weg dafür sei das Bürgergeld, so Weber: "Beim Jobcenter schlagen die Empfänger automatisch auf und bekommen alles unter einem Dach: ihre Leistungen, aber auch Arbeitsförderung, Beratung und Vermittlung." Der Gesetzgeber sollte sie nicht aus einem System nehmen, das ihnen hilft, so der Arbeitsmarktforscher.

(Quelle: IAB Forum) Zur Person Enzo Weber ist Professor für Wirtschaftswissenschaften und Forschungsbereichsleiter am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg. Er gilt als einer der führenden Experten für Arbeitsmarktprognosen und die Integration von Geflüchteten.

Empfängern des Asylbewerberleistungsgesetzes stehen rund 100 Euro weniger zur Verfügung. Während alleinstehende Erwachsene im Bürgergeld monatlich 563 Euro erhalten, liegt der entsprechende Satz bei den Asylbewerberleistungen nur bei 441 Euro. Mietkosten werden aber weiterhin übernommen. Doch anders als beim Bürgergeld "gibt es keinen Druck, sich Arbeit zu suchen, und auch keine Sanktionen, wenn jemand nicht mitmacht", merkt Weber an.

Eine Frage der Gerechtigkeit