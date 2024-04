Dreimal musste Galeria schon in die Insolvenz. Nach der Signa-Pleite will nun ein früherer Eigentümer erneut sein Glück versuchen. Ein Experte sieht darin keine Perspektive.

Baker war als Chef der Warenhauskette laut einem Bericht des "Spiegel" 2018 – ein Jahr vor seinem Verkauf an Benko – im Konzern nicht gerade beliebt. Er soll laut dem Bericht die schlechten Zahlen des Unternehmens nicht wahrgenommen und widersprüchliche Entscheidungen getroffen haben. Kann Baker Galeria jetzt doch in die Zukunft führen?

Bakers Entscheidungen seien nicht richtig gewesen

"So leid es mir tut, ich kann nicht nachvollziehen, was das Konsortium vorhat", sagt Berentzen. Bakers Unternehmen habe sich mit dem Verkauf von Galeria 2019 aus dem europäischen Markt zurückgezogen. Dem Unternehmer Richard Baker gehört die US-Firma NRDC. Der 58-Jährige hat die Mehrheit an den Ketten Hudson Bay Company (HBC) und Saks Fifth Avenue, die in den USA und Kanada zahlreiche Warenhäuser betreiben. "Sie sind schon einmal gescheitert und wollen es jetzt in einem schwierigeren Markt wieder probieren." Berentzen weist darauf hin, dass seit Bakers letztem Versuch sich der Handel beispielsweise durch Onlineangebote stark verändert habe.