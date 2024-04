Fleischprodukte könnten in Deutschland bald teurer werden – zumindest, wenn es nach der "Zukunftskommission Landwirtschaft" (ZKL) geht. Das berichtet die "Bild" unter Berufung auf ein Eckpunktepapier, das am Donnerstag beim Ernährungsgipfel mit Bundeskanzler Scholz besprochen werden soll.

Özdemir hatte ähnliche Idee

Der Vorschlag, Verbraucher finanziell an Initiativen zum Tierwohl zu beteiligen, ist an sich nicht neu. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir hatte die Idee bereits zu Jahresbeginn eingebracht und vom "Tierwohlcent" gesprochen. Voraussetzung sei die Zustimmung der Bauern, die nun offenbar gegeben ist. Umfragen zeigen, dass eine Mehrheit der Deutschen den Vorschlag unterstützt. Damals war allerdings unklar geblieben, in welcher Form die Abgabe erfolgen sollte.