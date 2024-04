1,5 Millionen Menschen sollten bis 2030 in Saudi-Arabiens Megastadt "The Line" einziehen. Doch daraus wird vorerst nichts. Denn die Baufortschritte sind geringer als gedacht. Und so muss der Wüstenstaat die ambitionierten Ankündigungen teilweise revidieren.

Der saudische Kronprinz Mohammed will Neom, ein 1,5 Billionen Dollar teures Projekt an der Küste des Roten Meeres, zu einem Aushängeschild machen, das die Wirtschaft seines Landes umgestalten soll. So will sich das Land unabhängig vom Erdöl machen. Zu den Plänen von Neom gehören neben "The Line" auch eine Industriestadt, Häfen und Tourismusprojekte.