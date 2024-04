Aktualisiert am 19.04.2024 - 08:54 Uhr

Aktualisiert am 19.04.2024 - 08:54 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Noch ist die Nachrichtenlage diffus, doch die Märkte reagieren schon jetzt auf die Berichte über einen Angriff im Iran: Die Ölpreise sind am Freitag deutlich gestiegen. Nach einem kräftigen Preissprung in der Nacht gaben die Notierungen am Morgen aber einen Teil der Gewinne wieder ab.