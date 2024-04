Der Angriff im Iran hat die Aktienmärkte am Freitag stark belastet. Der deutsche Leitindex Dax fiel am Morgen um 0,94 Prozent auf 17.670,34 Punkte und steuerte damit auf seinen dritten Wochenverlust in Folge zu. Der MDax der mittelgroßen Werte verlor am Freitag ein Prozent auf 25.927,67 Zähler. Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Euroregion, büßte 0,7 Prozent ein.

Iran weist Berichte über Raketenangriffe zurück

Diese Berichte beruhigten die Anleger Börsianern zufolge ein Stück weit. Anleger gehen offenbar davon aus, dass der Iran so versuche, die Vorfälle herunterzuspielen. Laut einem ranghohen offiziellen Vertreter der iranischen Regierung plant das Regime in Teheran zunächst keine Vergeltungsmaßnahmen. Grund dafür sei, dass nach seiner Darstellung bislang nicht klar sei, wer hinter dem Vorfall stecke.

"Die ausländische Quelle des Vorfalls wurde nicht bestätigt", sagt der iranische Vertreter, der namentlich nicht genannt werden wollte, der Nachrichtenagentur Reuters. Es habe keinen "externen Angriff" auf den Iran gegeben, fügte er hinzu. "Die Diskussion tendiert eher in Richtung Infiltration als in Richtung Angriff."

Öl- und Goldpreise steigen

Der Finanzmarktexperte Andreas Lipkow schrieb am Freitagmorgen: "Die Investoren zeigen derzeit doch etwas Nervosität in Anbetracht der Lage im Nahen Osten und dessen Auswirkungen auf die Energieträgermärkte."

Auch der Preis für Gold stieg am frühen Freitagmorgen deutlich an. Wurde die Feinunze Gold am Donnerstagabend noch für rund 2.377 US-Dollar gehandelt, sprang der Preis in der Nacht auf zwischenzeitlich mehr als 2.415 Dollar. Zuletzt notierte die Feinunze gegen 10 Uhr am Freitagvormittag wieder bei einem Preis von um die 2.388 Dollar. Gold gilt als Krisenwährung, in die sich Anleger angesichts unwägbarer Marktaussichten regelmäßig flüchten.