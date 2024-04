Noch in der vergangenen Woche waren sie gesunken, nun steigen die Ölpreise wieder. Das hat vor allem mit den Spannungen zwischen Israel und Iran zu tun.

Die Ölpreise haben am Freitag im frühen Handel moderat zugelegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 90,22 US-Dollar. Das waren 48 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai stieg um 60 Cent auf 85,62 Dollar.