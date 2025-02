Experten erregen mit einer Studie zur Rente Aufsehen. Die Forderung: Eine Reform, die Geringverdiener entlastet und Bezieher hoher Renten zur Kasse bittet. Was das konkret bedeutet.

Die gesetzliche Rente ist für viele Menschen in Deutschland die wichtigste Absicherung im Alter. Dennoch gibt es erhebliche Unterschiede: Während einige Rentnerinnen und Rentner komfortabel von ihren Bezügen leben können, müssen andere trotz jahrzehntelanger Arbeit mit einer kleinen Rente auskommen und sogar Minijobs annehmen , um über die Runden zu kommen.

Die Herausforderungen des deutschen Rentensystems

Das deutsche Rentensystem steht seit Jahren vor erheblichen Herausforderungen. Die demografische Entwicklung führt dazu, dass immer mehr Menschen in Rente gehen, während die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, die in die Rentenkasse einzahlen, sinkt.

Die Forderungen des DIW

Johannes Geyer und Peter Haan, Sozialexperten beim DIW in Berlin, haben in einer Sonderausgabe zur Bundestagswahl 2025 Vorschläge zur Reform des Rentensystems präsentiert. In ihrer Publikation "DIW aktuell" plädieren sie dafür, vom bisherigen Äquivalenzprinzip abzuweichen, das besagt, dass jeder eingezahlte Euro zu einem gleich hohen Rentenanspruch führt.