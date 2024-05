Die Erdölpreise steigen wieder an. Das liegt auch an der angespannten geopolitischen Lage.

Die Ölpreise haben am Freitag an ihre Aufschläge der vergangenen Tage angeknüpft. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 84,43 US-Dollar (etwa 77 Euro). Das waren 55 Cent mehr als am Vorabend. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juni-Lieferung stieg um 59 Cent auf 79,86 Dollar (etwa 73 Euro).