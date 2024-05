Die Filialen der Modemarke Esprit sind seit Jahrzehnten fester Bestandteil deutscher Innenstädte. Nachdem es in den vergangenen Jahren zahlreiche Wechsel an der Spitze des international agierenden Bekleidungskonzerns gegeben hat, scheint den Mitarbeitern nun eine ungewisse Zukunft bevorzustehen. So musste Esprit für das Europageschäft am Mittwoch einen Insolvenzantrag stellen (t-online berichtete).