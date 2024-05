Nach einem Bericht der "Augsburger Allgemeinen" will der Automatisierungsspezialist 215 der bislang 500 Stellen am Gründungssitz streichen. Die Zahlen seien von der Unternehmensleitung bestätigt worden. Betroffen sei vorwiegend die "Systems"-Sparte, in der vorwiegend Motoren montiert und Lackier- sowie Klebeanlagen gebaut werden. Die Zeitung hatte berichtet, dass am Dienstag die Betroffenen in einer Betriebsversammlung informiert worden seien. Außerdem müssten die Mitarbeiter auf zehn Prozent Gehalt verzichten – inklusive der Geschäftsführung.