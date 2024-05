Das Logo von Rheinmetall soll bereits am Mittwoch während der Vorbereitung des BVB auf das Champions-League-Finale gegen Real Madrid zu sehen sein. Allerdings nur als Bandenwerbung, einen Platz auf dem Trikot erhalte Rheinmetall dem Bericht zufolge nicht.

BVB will offenbar politische Debatte entfachen

Nach Informationen des "Handelsblatt" erhält Borussia Dortmund einen einstelligen Millionenbetrag pro Jahr für das Sponsoring. Dabei gehe es dem Verein angeblich nicht nur um das Geld. Antrieb sei auch, eine öffentliche Debatte darüber zu entfachen, was für die Sicherheit des Landes notwendig sei.

Rheinmetall ist Deutschlands größter Rüstungskonzern und spielt eine zentrale Rolle in der militärischen Unterstützung der Ukraine. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 hat das Geschäft kräftig angezogen, der Börsenkurs verfünffachte sich seither in etwa. Und auch das Image der Branche hat sich in Teilen der Gesellschaft gewandelt.