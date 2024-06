Bisher hat China nahezu ein Monopol auf die Förderung auf Seltene Erden, Europa strebt aber eine Unabhängigkeit an. Ein Rekordfund in Norwegen könnte nun dazu beitragen.

Seit drei Jahren andauernde Untersuchungen und Kernbohrungen bei Ulefoss, rund 150 Kilometer südwestlich von Oslo, haben Vorkommen von schätzungsweise 8,78 Millionen Tonnen bestätigt. Damit würde es das Vorkommen von Kiruna in Schweden deutlich übertreffen, das mit ein bis zwei Millionen Tonnen bislang als größtes in Europa galt. 1,45 Millionen Tonnen sollen Neodym- und Praseodymoxid sein, Metalle der Seltenen Erden.

Unabhängige Versorgung für EU relevant

Norwegen könnte in fünf Jahren mit Förderung beginnen

Selten im Wortsinn sind die Seltenen Erden streng genommen nicht. Die meisten der 17 dazu zählenden Elemente kommen vergleichsweise häufig vor, etwa auch in Deutschland. Mehr dazu lesen Sie hier. Problematisch ist jedoch die Gewinnung, weil sie in der Regel in Verbindungen in Erzschichten enthalten sind. Die Förderung ist komplex und oft höchst umweltschädlich.