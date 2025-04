Wie sind die Handelsbeziehungen zwischen China und den USA?

Seit der Reform- und Öffnungspolitik von Deng Xiaoping Ende der 1970er Jahre hat China seine Handelsbeziehung mit den USA intensiviert. Nach einem jahrzehntelangen Ausbau sind die Vereinigten Staaten heute der größte Handelspartner für China unter Präsident Xi Jinping . Aber durch die jüngste Eskalation droht nun ein "monumentaler Bruch" der Beziehungen, sagte Orvill Schell zur "New York Times". Der Experte der "Asia Society" führte weiter aus: "Das Gefüge, das wir in den letzten Jahrzehnten so sorgfältig aufgebaut haben, zerbricht."

Wie groß ist das Handelsdefizit?

Doch für Donald Trump ist das Handelsdefizit ein Zeichen von Schwäche. Schon in seiner ersten Amtszeit hat er versucht, es mit Zöllen gegen China zu senken. Sein Nachfolger Joe Biden hat diese Politik weitergeführt. Zusammen haben diese Handelsbarrieren dazu beigetragen, dass der Anteil der aus China importierten Waren an den gesamten amerikanischen Importen von 21 Prozent im Jahr 2016 auf 13 Prozent im vergangenen Jahr gesunken ist. Die Abhängigkeit der USA vom Handel mit China hat in den vergangenen zehn Jahren also abgenommen.