Die Fruchtsafthersteller in Deutschland rechnen aufgrund von immer häufigeren wetterbedingten Ernteausfällen und teils starker Kostensteigerungen entlang ihrer Lieferketten mit dauerhaft höheren Preisen. "Mit der Realität höherer Preise werden wir in Deutschland zukünftig leben müssen", teilte der Herstellerverband am Donnerstag in Bonn mit. Mit 26 Litern Fruchtsaft und Fruchtnektar pro Kopf und Jahr gehört Deutschland demnach zu den Spitzenreitern beim weltweiten Konsum.