Rheinmetall investiert in Ausbau

In einem ersten Schritt könnten dem Bericht zufolge rund hundert Beschäftigte am Continental-Standort im niedersächsischen Gifhorn neue Arbeitsplätze im 55 Kilometer entfernten Rheinmetall-Standort in Unterlüß bekommen. Dort investiert der Rüstungskonzern aktuell 300 Millionen Euro in den Aufbau einer neuen Artilleriefabrik.