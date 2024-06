"Alle Beteiligten haben sämtliche Anstrengungen zur Sanierung von Aachener unternommen. Dennoch ist es nicht gelungen, dieses Ziel zu erreichen", so Insolvenzverwalter Christoph Schulte-Kaubrügger von der Kanzlei White & Case in einer Pressemitteilung, aus dem das Blatt ebenfalls zitiert.

Mehrere Galeria-Filialen übernommen

Das war wohl auch Mitgrund für die Pleite. "Wir sind wegen der überzogenen Expansions-Pläne unseres ehemaligen Chefs in die Insolvenz gerutscht", sagte Straus der "Textilwirtschaft". "Dass wir nicht mehr aus der Insolvenz herausgekommen sind, lag dann im Wesentlichen am schlechten wirtschaftlichen Umfeld und insbesondere schmerzhaften Umsatzrückgängen im Mai und Juni." Damit sei die Kette für einen Investor letztlich nicht mehr interessant genug, so Straus weiter.

"Ich hoffe, dass sich für unsere Häuser Interessenten finden, die dort weiterhin Modehandel betreiben wollen und die unseren Beschäftigten eine Zukunft geben", sagte die Managerin. "Wir unterstützen jeden Interessenten dabei." In der kommenden Woche soll der Räumungsverkauf beginnen, so Straus weiter. Dieser könne sich bis in den August ziehen, in einzelnen Häusern womöglich bis in den September, heißt es.