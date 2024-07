So sollen sich die Schulden auf 604 Millionen Euro belaufen, betroffen sind demnach 110 Gläubiger. Mit einem Sanierungsplan sollen nun zahlreiche Immobilien verkauft werden. Bereits im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen seinen deutschen Projektentwickler Development Partner in die Insolvenz gehen lassen.

Mehere Projekte in ganz Deutschland

Imfarr ist in Deutschland ebenfalls sehr aktiv. So ist die Firma am Leipziger Großprojekt Eutritzscher Freiladebahnhof beteiligt – das größte innerstädtische Entwicklungsprojekt mit tausenden Wohnungen, Kitas, Schulen, Einzelhandel, Büros und Gastronomie. Laut "Handelsblatt" sollte in diesem Jahr Baustart sein, das verschiebe sich nun aber wohl.