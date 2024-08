Angeschaffte Modelle sollen im Fuhrpark verbleiben

Musk dementiert Berichte über Millionenspende an Trump

Die Zeitung "Wall Street Journal" hatte Mitte Juli berichtet, dass Musk 45 Millionen Dollar monatlich an America PAC spenden wolle. Mehr dazu lesen Sie hier. Die Organisation sei neu gegründet worden, um die Präsidentschaftskampagne des republikanischen Kandidaten Donald Trump zu unterstützen, hieß es in dem Bericht. In einer Botschaft auf seiner Onlineplattform X nannte Musk den Bericht eine Woche später "lächerlich". Er tätige zwar einige Spenden an die Organisation America PAC, aber in einer "viel niedrigeren Höhe" als berichtet.