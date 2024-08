Streiks bei "Discover Airlines" könnten in die Ferienzeit fallen

Möglicherweise noch in der Ferienzeit: Bei der Lufthansa-Tochter "Discover Airlines" könnten Streiks anstehen.

Discover Airlines , die Ferienflieger-Tochter der Lufthansa, steht vor unruhigen Zeiten. Auch Streiks in der laufenden Ferienzeit sind nicht ausgeschlossen. Der Grund: Das 2021 gegründete Unternehmen hat bis heute keinen Tarifvertrag. Trotz wiederholter Verhandlungen zwischen Lufthansa und den Gewerkschaften konnte bislang kein Abschluss erzielt werden.

Konflikt könnte eskalieren

UFO strebt ebenfalls einen Tarifabschluss an und schließt Streiks nicht aus. Die Gewerkschaft will damit beweisen, dass sie bei Discover Airlines mehr Mitglieder hat als Verdi. "Uns bleibt nur der Weg, einen Tarifvertrag zu erstreiken", erklärt Harry Jaeger, Leiter Tarifpolitik bei UFO. "Denn für eine Auszählung, wer die meisten Mitglieder hat, ist er zwingend nötig." Damit folgt UFO der Logik des Tarifeinheitsgesetzes: Am Ende gilt nur der Tarifvertrag der mitgliederstärksten Gewerkschaft.