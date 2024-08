Spätfrost, Hagel und viel Niederschlag haben in mehreren Bundesländern Apfelbäume beschädigt. Die Ernte dürfte dieses Jahr daher dürftig ausfallen.

Die Apfelernte in Deutschland wird in diesem Jahr so gering ausfallen wie seit sieben Jahren nicht mehr. Die Obstbaubetriebe erwarten eine weit unterdurchschnittliche Menge von 734.000 Tonnen, wie das Statistische Bundesamt auf der Grundlage einer Schätzung aus dem Juli berichtet. Das wären rund 22 Prozent weniger als im Vorjahr und läge 26,3 Prozent unter dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Das könnte auch für Verbraucher spürbar werden.