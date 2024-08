Im Zuge von Sparmaßnahmen sollen demnach auch die Führungsebenen verschlankt, Geschäftsprozesse vereinfacht und Schnittstellen innerhalb der Haba-Gruppe verbessert werden. Als Grund gibt Haba an, dass sich das Geschäft wie bei vielen anderen Unternehmen in unterschiedlichen Branchen derzeit schwächer entwickle als geplant. Die gesamte Belegschaft wie auch die direkt Betroffenen wurden am Montag von Geschäftsführung und Betriebsrat informiert.