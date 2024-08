Der Preis für ein 250-Gramm-Päckchen Butter könnte bald einen neuen Höchststand erreichen. Marktbeobachter gehen davon aus, dass der Butterpreis in den kommenden Monaten die bisherige Rekordmarke von Ende 2022 übertreffen wird, das berichtet das Branchenmedium "Lebensmittelzeitung". Damals hatte Handelsmarkenbutter 2,29 Euro und Marken wie Kerrygold und Meggle 3,49 Euro pro 250 Gramm gekostet. Seit einem Jahr steigt der Preis für Butter an.

Die erneuten Preiserhöhungen werden erwartet, da die deutschen Molkereien voraussichtlich höhere Preise für Butter in ihren Verträgen für September durchsetzen können. Für den diesjährigen Dezember schließen die Branchenbeobachter nicht aus, dass der Anstieg seine Spitze erreicht und Markenprodukte um die vier Euro kosten könnten. Denn in der Regel schließen Handel und Molkerei für die Weihnachtszeit längerfristige Verträge abgeschlossen, was die Preise zusätzlich in die Höhe treiben könnte.