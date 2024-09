Das Flüssigerdgas-Terminal auf Rügen ist umstritten. Aber die Anlage läuft und wechselte nun vom Probe- in den Regelbetrieb. Ein Meilenstein, so die Betreiber.

Das Flüssigerdgas-Terminal "Deutsche Ostsee" auf der Insel Rügen hat seinen Regelbetrieb aufgenommen. Das teilte der Betreiber Deutsche Regas mit. Der LNG-Tanker "Hellas Diana" habe von Mittwoch bis Freitag vergangener Woche Flüssigerdgas (LNG) am Terminal entladen. Dabei sei weltweit erstmals LNG an zwei miteinander verbundenen Regasifizierungs-Schiffen gleichzeitig verladen worden.

"Zentrale Bedeutung für Versorgungssicherheit"

Nach der Umwandlung in Gas kann das LNG über eine Erdgas-Anbindungsleitung nach Lubmin in das deutsche Verteilnetz eingespeist werden. Die angestrebte Gesamtkapazität beziffert die Deutsche Regas mit 13,5 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr, was in etwa 15 Prozent des aktuellen deutschen Jahresverbrauchs entspreche.