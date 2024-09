Aktualisiert am 16.09.2024 - 16:03 Uhr

Über 100 Jahre nach dem Sinken der Titanic droht auch der Werft, in dem das Schiff gebaut wurde, der Untergang. Der Mutterkonzern von Harland & Wolff ist insolvent.

Der Mutterkonzern der Titanic-Werft Harland & Wolff ist insolvent. Das habe eine Überprüfung aller Beteiligungen der H&W Group Holdings PLC ergeben, teilte das Unternehmen in Belfast mit. Direkt betroffen sind 50 bis 60 Beschäftigte, zunächst aber nicht die Mitarbeiter der vier Werften in Nordirland und Großbritannien .

Bei Harland & Wolff in Belfast war einst der Luxusdampfer Titanic gebaut worden, der 1912 auf seiner Jungfernfahrt im Nordatlantik gegen einen Eisberg stieß und sank. Heute erinnert ein Museum an der Werft an das Schiff und die Katastrophe mit fast 1.500 Toten.