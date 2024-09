Das internationale Öl-Kartell Opec sagt, dass Investitionen in Öl und Gas noch "auf viele Jahrzehnte" notwendig seien. Entgegen anderer Prognosen würde die Öl-Nachfrage steigen.

Die Organisation der Erdöl exportierenden Länder (Opec) hat einen Ausstieg aus der Erdölnutzung in absehbarer Zeit als "Fantasie" bezeichnet. Öl und Gas machten heute weit über die Hälfte des Energiemixes aus, "und das dürften sie im Jahr 2050 auch noch tun", erklärte Opec-Generalsekretär Haitham Al Ghais am Dienstag in einem jährlichen Bericht der Organisation. Dieser zeige, dass "die Fantasie eines Öl- und Gasausstiegs keinen Bezug zur Realität" habe, argumentierte Al Ghais.