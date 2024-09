Aktualisiert am 27.09.2024 - 10:29 Uhr

Einst stellte BBS die Felgen für Michael Schumachers Formel-1-Wagen her, heute steht der Autozulieferer aus dem Schwarzwald vor dem Aus. Wie der Insolvenzverwalter von BBS, Dr. Dirk Pehl, im Gespräch mit der "Neuen Rottweiler Zeitung" bestätigt, wird zum 1. Oktober ein weiteres Insolvenzverfahren eröffnet und fast allen 240 Mitarbeitern gekündigt.

Diesen Schritt müsse man gehen, da am 30. September das Insolvenzausfallgeld ausläuft und BBS nicht in der Lage sei, die Löhne und Gehälter selbst zahlen zu können. Grund dafür sei, dass der eigentliche Geschäftsbetrieb schon Monate vor dem Geschäftsbetrieb zum Erliegen gekommen sei. "Zum Insolvenzantrag hatten wir daher keinen Geschäftsbetrieb, keine Aufträge und kein Geld auf dem Konto", sagt Pehl.

BBS durfte lange keine Felgen vertreiben

Das liege unter anderem an einem Markenrechtsstreit. Nach der letzten Insolvenz erwarb der neue Eigentümer, die türkische Investorengruppe İş Global Teknik İnşaat A.S., zwar die Produktionsstätten, nicht aber die Markenrechte. Dies hinderte BBS über Monate hinweg, neue Felgen zu produzieren und die noch vorhandenen Bestände zu vertreiben. Erst im August wurden die Rechte an den neuen Eigentümer übertragen.