Textilfirma Soex aus Bitterfeld meldet Insolvenz an

Soex-Geschäftsführer Fred Ponath ergänzt: "Auf anstehende gesetzliche Entwicklungen, wie die geplante erweiterte Herstellerverantwortung in der EU oder die Einführung getrennter Textilsammlungen ab 2025, sind wir mit unserem Zukunftskonzept gut vorbereitet. Sie bieten Soex eine Chance für weiteres Wachstum im Bereich des nachhaltigen Textilrecyclings".

Betrieb soll weiterlaufen

Soex erwirtschaftete in den vergangenen Jahren einen Jahresumsatz von rund 60 Millionen Euro. Geschäftsführer Fred Ponath erklärte, dass die Firma unter anderem durch vermehrte Konkurrenz aus Asien in finanzielle Engpässe geraten sei. Außerdem seien traditionelle Märkte im Osten Europas weggebrochen, was das Unternehmen zusätzlich unter Druck gesetzt habe.